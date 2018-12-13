«Пиши, мамко, сразу в плен»: эксперт рассказал, сколько бы продолжалась война России с Украиной

Депутат Верховной рады Андрей Билецкий, командующий неонационалистическим батальоном «Азов», заявил, что российские войска сконцентрировались вдоль всей сухопутной границы с Украиной и готовы наступать.

«Фактически войска развернуты. Первые ударные группировки фактически развернуты в боевом порядке — в прямом смысле слова. А что касается того, может ли Россия нарастить серьезные мощности в случае своей прямой агрессии и интервенции... Может! Потому что она давно формировала группировки в виде трех армий на южном направлении, на севере и так далее», — сказал украинский националист-парламентарий в эфире телеканала ZIK.

Примечательно, что этот же телеканал провел опрос, по результатам которого выяснилось, что «в случае полномасштабной войны с РФ» 51,3% украинцев запишутся в армию, 22,3% пойдут рыть окопы, 21,2% — сдадутся врагу, то есть России, а 5,3% — сбегут за границу.

В связи с этим российский военный эксперт Владислав Шурыгин напомнил анекдот, появившийся на Украине в 2014 году.

«Участник так называемой АТО собирается воевать в Донбасс. Мама его спрашивает: «Куда тебе, сынку, писать-то?». «Пиши, мамко, сразу в плен», — отвечает сын. Это отражает нынешние настроения», — заметил военный эксперт в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению Шурыгина, «истерия украинских националистов по поводу того, что Россия вот-вот нападет, уже стала дежурной и никого не пугает».

«Российские вооружения давно сосчитаны. SIPRI давным-давно расписало, где, в каком состоянии и в каком количестве находятся наши вооружения. Придуманные армии, которые возникают в головах таких людей, которые пришли с Марса, могут пугать только местного обывателя. Потому что всем остальным очевидно — если бы Россия хотела начать войну, она бы ее закончила в течение двух недель в 2014 году», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия не воюет против Украины, потому что пытается сохранить ее как государство, с которым еще можно как-то договариваться».