«Чего уж тут бояться!»: Олейник высмеял «тезисы» Порошенко о «трех страхах» России

Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter о трех, по его мнению, «страхах» России. Порошенко полагает, что к российским «страхам» относятся «единство и солидарность» Украины, а также «международное присутствие» Киева «в Донбассе, в Крыму или в Азовском море».

О содержании третьего российского «страха» Порошенко умолчал, зато написал, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «ненавидит европейский успех Украины».

Росія боїться трьох речей: по-перше, нашої єдності і солідарності. По-друге, вона ненавидить міжнародну присутність в Україні - чи то на Донбасі, у Криму або Азовському морі. По-третє, Путін ненавидить європейський успіх України. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 13, 2018

«Тезисы» президента Украины высмеял экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Отличие президента Российской Федерации от самозванца Порошенко столь огромно, что об этом не стоит даже говорить, — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Чего России бояться?! Каких таких «успехов» Украины?! Экономических? Социальных? В области свободы слова? Нет никаких успехов! И это при том, что Запад вроде бы поддерживает Украину, а ее показатели все хуже и хуже. О каком «европейском успехе» можно вести речь? Уже хуже, чем в Гондурасе, так что чего уж тут бояться!»

Что касается «международного присутствия» «в Донбассе, в Крыму или в Азовском море», то тут, по словам Олейника, Украина сознательно провоцирует международный конфликт. По словам экс-депутата Рады, Киев сознательно обостряет ситуацию на Азове.

«Азовское море — это внутренние воды России и Украины в соответствии с соглашением 2003 года, и третьим странам там нечего делать. При этом нарушителем всех договоренностей является именно Украина, вспомните керченскую провокацию. Так что Порошенко прекрасно понимает, что, втягивая в свои пограничные дела третьи страны, он сознательно провоцирует международный конфликт», — подчеркнул политик.

Не менее лживо утверждение, что Москва якобы боится «единства и солидарности» Украины, считает собеседник ФАН.

«Единство и солидарность — это серьезные показатели, и социологи говорят, что на Украине с этим все очень плохо. Все опросы показывают, что украинский народ отдельно, а эти самозванцы, засевшие в Киеве, — отдельно. Что такое единство и солидарность? Это когда народ поддерживает власть. А на Украине уровень поддержки властных институтов приближается к статистической погрешности, настолько он мал. Порошенко что, лидер?! Нет, он по всем опросам среди наименее популярных политиков. Он против народа, и народ это прекрасно понимает», — заявил Олейник.

Экс-депутат Рады напомнил, что Петр Порошенко даже не поздравил украинцев с Днем Победы 9 мая. С этим праздником граждан Украины поздравлял Владимир Путин.