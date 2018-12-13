«Бьют, а мы крепчаем»: Юрлова-Перхт выиграла для женской сборной РФ по биатлону первую за два года медаль КМ



Вена, 13 декабря. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выиграла бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Золотая медаль досталась итальянской спортсменке Доротее Вирер. Она преодолела дистанцию в 7,5 километра за 24 минуты 4,9 секунды с одним промахом. Второе место завоевала спортсменка из Финляндии Кайса Макарайнен. Она показала результат 5,5 секунды. Кроме того, она допустила один промах. Россиянка Юрлова-Перхт уступила Вирер 24,4 секунды и преодолела дистанцию без промахов.

Победу спортсменки сборной РФ уже прокомментировал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев. По его словам, бронза - это отличный результат.

«Очень переживали, как девочки смогут отреагировать на всю эту ситуацию [рейд австрийской полиции и обвинения в употреблении допинга]. Но нас бьют, а мы крепчаем. Такой у нас сегодня день», — добавил он в комментарии изданию «Чемпионат».

Как сообщалось ранее, австрийская полиция нагрянула в распоряжение сборной РФ 12 декабря. Нескольких спортсменов и тренеров обвинили в употреблении допинга на ЧМ-2017 года. Отметим, что Юрловой-Перхт в числе обвиняемых не было.