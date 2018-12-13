«Закусывать надо»: в Сети высмеяли заявление Порошенко о трех «страхах» России

Киев, 13 декабря. Президент Украины Петр Порошенко назвал три вещи, которых «боится» Россия. Запись Порошенко в Twitter вызвала массу ироничных комментариев.

По словам Порошенко, первое, чего боится Россия, — это «единства» украинского народа. Кроме того, украинский президент считает, что в Москве питают страх из-за международного присутствия в Донбассе, Крыму и Азове. Третий страх, как сообщил Порошенко, — «европейский успех» Украины. Именно он вызывает «ненависть» у президента РФ Владимира Путина, считает Порошенко.

Пользователи Сети обрушились с ироничными комментариями, абсурдное высказывание Порошенко вызвало смех.

«Не ненавидит, ему просто смешно. Особенно третий пункт. Закусывать надо, ПетрЛексеич», — пишет Von Insterburg.

«Какие успехи Украины бесят Путина? Европейские? Петя, это то, что Украина самая нищая страна Европы?», — удивляется Borisenko.

«Петр Алексеевич, иногда лучше молчать, чем рот открывать и глупости говорить», — советует Svetlana.

«Какая чебурашка пишет Пете этот ошеломительный бред», — пишет Vladislav L. Breege.