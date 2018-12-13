Москва, 13 декабря. Вашингтон до сих пор не разъяснил, что именно значит заявление о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Возникает вопрос, что именно американская сторона вкладывает в понятие «приостановки»​​​. США не предоставили нам каких-либо разъяснений на этот счет», — заявил Рябков.

По словам замминистра, в действительности «приостанавливать» в реализации ДРСМД нечего. Ракеты, попавшие под ДРСМД, ликвидировали много лет назад, все процедуры уже давно завершены.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД из-за того, что Москва его якобы нарушает. Кроме того, американский президент отметил, что договор мешает США оказывать противодействие КНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве ждут разъяснений заявления о нарушении ДРСМД.