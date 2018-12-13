Петербургский «Армалит» отметил 140-летний юбилей

Санкт-Петербург, 13 декабря. Завод «Армалит», одно из старейших предприятий страны, в честь своего 140-летнего юбилея открыл двери для журналистов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Предприятие, которое работает в первую очередь на «оборонку», в честь юбилея поделилось секретом, как компании удается не просто «жить на плаву», но и оставаться лидером в своей отрасли. «Сухие строчки» на официальном сайте — специальная трубопроводная арматура, а также резинометаллические амортизаторы — это ни что иное как новейшие технологии в атомной промышленности и оборонке. Почему наши подлодки одни из самых надежных в мире, здесь знают лучше обывателя.

«У нашего предприятия очень славная история, — констатировал генеральный директор «Армалита» Александр Кузнецов. — Оно было известно даже в дореволюционной России. В советское время оно, как и многие другие, было национализировано. В послевоенное — мы были лидерами в разработке и производстве судовой трубопроводной арматуры. Вся арматура в стране готовилась по нашей документации. Новейшую историю мы пережили непросто. И лишь в начале нулевых годов начался подъем, развитие предприятия. Сейчас мы лидеры: 50% рынка в России наши. Совсем недавно предприятие было удостоено золотой медали в Милане».

Показать нюансы производства СМИ руководство компании согласилось в связи юбилеем: 140 лет — все-таки не шутка. Однако своих главных секретов оборонщики, разумеется, не выдали, а журналисты на это не обиделись — все отнеслись с пониманием.