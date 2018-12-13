Первый ударный беспилотник-перехватчик разработали в России

Москва, 13 декабря. Первый ударный беспилотник-перехватчик создали в России. Разработка получила название «Карнивора», заявили в научно-производственной фирме «Микран».

По словам разработчиков, «Карнивора» способен взлетать с неподготовленных площадок и находится в воздухе около 10–15 часов. Кроме того, беспилотник способен реагировать на угрозы, например, минометные точки.

«Это первый экземпляр такой машины», — приводит слова источников в фирме ТАСС.

«Карнивора» переводится с латинского языка как «плотоядные», уточнили разработчики. Размах крыльев составляет пять метров, вес — около 40 килограммов. Максимальная скорость полета беспилотника — 150 километров в час.

Дрон способен применять сеткометы для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы, а также разведывательное оборудование.