Москва отвергает необоснованные обвинения США о нарушении Россией ДРСМД — МИД РФ

Москва, 13 декабря. Москва отвергает необоснованные и голословные обвинения США в том, что Россия якобы нарушила Договор по РСМД, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, обоснование, который Белый дом выбрал для оправдания своего решения, о том, что Россия якобы «существенно нарушает договор» — абсолютно несостоятельно.

«Никаких нарушений с нашей стороны не было», — подчеркнул он.

При этом Рябков отметил, что Москва открыта для диалога с Вашингтоном по сохранению договора при учете российских интересов и озабоченностей.

Комментарий дипломата опубликовала в четверг пресс-служба МИД РФ.