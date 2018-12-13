Матвиенко предложила разработать законопроект об обязательном йодировании соли

Москва, 13 декабря. Необходимость разработки законопроекта об обязательном йодировании соли обсудят члены Совета федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«60 процентов населения испытывают в своем питании дефицит йода», — отметила она, выступая на заседании верхней палаты российского парламента.

Именно поэтому, по ее мнению, нужно на законодательном уровне закрепить нормы о йодировании всей пищевой поваренной соли и её использовании при производстве продуктов.

В своем выступлении Валентина Матвиенко уделила особое внимание теме качественного питания россиян.