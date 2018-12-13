Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Матвиенко предложила разработать законопроект об обязательном йодировании соли

46
0 Оставить комментарий

Матвиенко предложила разработать законопроект об обязательном йодировании соли

Москва, 13 декабря. Необходимость разработки законопроекта об обязательном йодировании соли обсудят члены Совета федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«60 процентов населения испытывают в своем питании дефицит йода», — отметила она, выступая на заседании верхней палаты российского парламента.

Именно поэтому, по ее мнению, нужно на законодательном уровне закрепить нормы о йодировании всей пищевой поваренной соли и её использовании при производстве продуктов.

В своем выступлении Валентина Матвиенко уделила особое внимание теме качественного питания россиян.

Автор: Ольга Летягина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.