Константинополь назвал дату передачи Киеву томоса об автокефалии

Киев, 13 декабря. Непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата 6 января получит от Константинополя томос об автокефалии. Об этом в четверг заявил официальный представитель УПЦ КП Евстратий.

По его словам, само вручение томоса предстоятелю так называемой «новой украинской церкви» произойдет в Константинополе, сразу же после проведения совместной литургии. Кому предстоит возглавить «новую церковь», будет решено во время «Объединительного собора», который состоится 15 декабря в Киеве.

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.

СМИ уже опубликовали фрагмент из устава «новой церкви». Согласно документу, УПЦ КП получит статус полуавтономной церкви и будет напрямую подчиняться Константинополю. При этом возглавлять церковь будет не патриарх, а митрополит.

Отметим, что инициатива предоставить УПЦ КП автокефалию принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Украинская оппозиция полагает, что глава государства пытается в максимально сжатые сроки заработать политические очки для выдвижения на новый срок.