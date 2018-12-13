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Глава Ярославской области отчитался перед Путиным о сроках решения вопроса дольщиков

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Глава Ярославской области отчитался перед Путиным о сроках решения вопроса дольщиков

Ярославль, 13 декабря. Глава Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал президенту России Владимиру Путину решить вопрос с дольщиками в ближайший год.

Глава государства провел встречу с губернатором Ярославской области. На встрече Миронов рассказал о проделанной работе в части обеспечения жителей качественным и доступным жильем. По его словам, на сегодняшний день программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья реализована на сто процентов.

Кроме того, добавил глава региона, есть хорошие результаты по проблеме участников долевого строительства.

«По итогам 2017 года мы ввели 16 объектов таких и по итогу 2018 года планируем еще 14 таких объектов», — отметил Миронов.

Российский президент поинтересовался у губернатора, сколько еще осталось людей, которые оказались в сложной ситуации. Миронов, отвечая на вопрос Путина, сообщил, что речь идет о 1,3 тысячи участников долевого строительства.

«К концу 2019 — началу 2020 года [удастся решить вопрос с дольщиками]», — отметил Миронов.

В настоящее время Путин находится в Ярославле. Глава государства уже провел открытый урок для участников форума «Проектория».

Автор: Данила Копп
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