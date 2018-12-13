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Путин заявил о колоссальном влиянии театра на российское общество

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Путин заявил о колоссальном влиянии театра на российское общество

Ярославль, 13 декабря. Президент России Владимир Путин, который в четверг находится в Ярославле, заявил, что театр продолжает оказывать на общество огромное влияние. Это, уверен российский лидер, повышает ответственность режиссеров и артистов за результаты своего творчества.  

«Влияние театра на общество, безусловно, колоссальное, огромное​​. Это, с одной стороны, определяет заинтересованность государства в развитии и поддержке, а с другой — повышает ответственность самих деятелей театра», — сказал Путин на встрече с деятелями искусства в Ярославле.

Ранее в четверг, напомним, президент Путин принял участие в открытом уроке. Общаясь со школьниками, российский лидер, в частности, рассказал, как открыл для себя математику, а также назвал вредным штампом бытовавшие в советское время представления о том, что бизнес — это мошенничество.  

Автор: Федор Веснин
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