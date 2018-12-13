Стало известно, сколько заплатит Лондон за Brexit

Лондон, 13 декабря. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что не рассчитывает на немедленный прорыв в переговорах по Brexit с ЕС. Выход Британии из ЕС оказался более сложным процессом и обернулся для Лондона миллиардными расходами, рассказал директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Выход из ЕС в любом случае обернется для Великобритании экономическими потерями. Прежде всего, Лондону придется выплатить ЕС компенсацию в общеевропейский бюджет, выплатить пенсии чиновникам ЕС и другие претензии Брюсселя. ЕС требует от Лондона порядка 60 млрд евро, в Британии отметили, что готовы возместить не более 30 млрд евро.

После референдума 2016 года Лондон терял ежегодно до 1% ВВП. Даже после выхода из ЕС, когда ситуация стабилизируется, аналитики прогнозирует снижение ВВП на 0,17% ежегодно. В течение десяти лет Лондон потеряет до 8% ВВП.

«На мой взгляд, ситуация с критичными экономическими потерями Британии после Brexit все же несколько преувеличивается. <…> Вероятно, в определенной степени краски сгущаются и в долгосрочных прогнозах, британская экономика — одна из крупнейших в мире и способна пережить серьезные шоки», — заявил Бышок в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Согласно договоренностям ЕС и Британии, расплатиться с Брюсселем Лондон должен до 31 декабря 2020 года. На фоне снижения ВВП крупный бизнес продолжает покидать Королевство. Так, о своем уходе из Британии заявили авиакомпания easyJet, японская корпорация Panasonic и другие компании.