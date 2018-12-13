Сирия новости 13 декабря 19.30: САА отбила две атаки радикалов в Хаме, в Дейр-эз-Зоре обостряется конфликт между курдами и мирными жителями

Сирия, 13 декабря. САА отбила две атаки радикальных исламистов в Хаме, в Дейр-эз-Зоре обостряется конфликт между курдами и мирными жителями, SDF укрепляют позиции на границе с Турцией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами в Идлибе, отбили две атаки боевиков в Хаме.

«Исламское государство»1: организовало теракт недалеко от позиций SDF в Хаджине.

«Тахрир аш-Шам»: дестабилизирует ситуацию в Идлибе, пыталась атаковать САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла несколько боевиков в Хаме.

Курды: укрепляют позиции на границе с Турцией.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Хаджин, расположенном на востоке провинции Дейр-эз-Зор недалеко от границы с Ираком продолжается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что радикальные исламисты организовали взрыв рядом с позициями курдского отряда. Данных о потерях SDF нет.

Местный Twitter-канал (@wammezz) пишет, что в районе месторождения Коноко обостряется конфликт между курдскими боевиками и местными жителями. Население организовало собственные отряды ополчения, чтобы противостоять SDF в случае новых притеснений. Ранее сообщалось о протестах мирных жителей против присутствия в этой части региона проамериканских сил.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел укрепрайонов джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Лах и Джарджаназ.

Ранее сообщалось, что боевики подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса «Тахрир аш-Шам» атаковали расположения САА в этой части региона, чем спровоцировали возобновление боевых действий.

Провинция Хама

Недалеко от деревни Шейх Хилал в восточной части провинции Хама прогремел взрыв, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@radioshamfm). По сведениям автора публикации, в результате происшествия погибло два мирных жителя региона.

На севере Хамы продолжаются столкновения между незаконными вооруженными формированиями и правительственными войсками САР. Информационное агентство Al-Manar News пишет, что Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе деревни Тибат аль-Имам.

Кроме того, проникнуть на подконтрольные САА территории региона пытались члены группировки «Джейш аль-Изза». В ходе столкновения сирийская армия ликвидировала несколько боевиков.

Провинция Хасака

Демократические силы Сирии (SDF) направили подкрепление в населенный пункт Рас аль-Айн на границе с Турцией, передает информационное агентство Al-Masdar News. Курды укрепляют свои позиции из-за опасности новых атак со стороны турецкой армии.

Ранее сообщалось, что поддерживающая SDF армия США завершила возведение наблюдательных пунктов в этом районе региона.

В свою очередь, войска Анкары также перебросили дополнительные силы к границе с сирийскими провинциями Хасака и Алеппо, пишет Al-Masdar News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)