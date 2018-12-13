Путин перенес столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток

Москва, 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно тексту документа, в перечень федеральных округов, утвержденный указом президента РФ от 13 мая 2000 года будет внесено изменение. Теперь абзац шестнадцатый будет выглядеть следующим образом: «Центр федерального округа — город Владивосток».

Ранее жители Владивостока заявили, что поддерживают идею о переносе столицы ДФО.

«Перенос столицы – это заход большого количества инвестиций, проектов, программ – во Владивосток зайдут большие деньги. Как это может быть плохо?» — заявила местная жительница Мария в комментарии Deita.ru.

Ее поддержала другая женщина, заявив, что Владивосток заслужил быть столицей Дальнего Востока.