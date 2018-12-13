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Медведев освободил от налога премии лучшим учителям

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Медведев освободил от налога премии лучшим учителям

Москва, 13 декабря. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об освобождении от обложения налогом премии для лучших учителей. Документ опубликован на портале правовой информации.

В перечень международных, иностранных и российских вознаграждений за выдающиеся достижения в области образования, техники, культуры, литературы, искусства и средств массовой информации, которые не облагаются налогом, включены премии лучшим учителям.

Ранее сообщалось, что Медведев прибыл в Брест на встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Стороны обсудят укрепление российско-белорусских торгово-экономических связей.

Автор: Софья Куликова
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