Путин обсудил проблемы паллиативной помощи с основателем фонда «Вера»

Ярославль, 13 декабря. Президент России Владимир Путин провел встречу с основателем благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер.

В ходе встречи Федермессер рассказала главе государства о проблемах оказания паллиативной помощи, среди которых вопросы доступности обезболивающих препаратов, инфраструктура, а также отсутствие стандартов и протоколов.

По ее словам, государство выделяет средства на лекарственные препараты, поэтому недостатка в них нет. Однако врачи не выписывают обезболивающие препараты, так как опасаются стать фигурантами уголовных дел по статье о нарушении правил оборота наркотических средств.

«Эта статья страшная штука для врачей, потому что любая ошибка... это уголовное преступление», — отметила Федермессер.

По ее словам, декриминализация данной статьи поможет решить проблему доступности обезболивающих препаратов для тех, кто в них нуждается. Кроме того, Федермессер рассказала о проблемах, которые возникают из-за отсутствия стандартов и протоколов по оказания паллиативной помощи.