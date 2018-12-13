Симферополь, 13 декабря. Две делегации иностранных журналистов прибыли в Крым. В рамках ознакомительного тура они посетят несколько регионов полуострова, а также объекты культурного и исторического наследия.

По словам заместителя министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадима Первых, в состав первой группы вошли журналисты известных изданий из Франции, Греции, Швеции, Сербии, Армении и Эквадора.

«Вторая группа состоит из журналистов экономических изданий государств-участниц ЕАЭС, а именно Казахстана, Армении и Киргизии», — уточнил он в комментарии РИА Новости.

Главной целью визита, как добавил Первых, представители СМИ получат представление о реальном положении дел на полуострове, познакомятся с социальными аспектами жизни республики. В рамках пресс-тура запланирована также встреча журналистов с главой Крыма Сергеем Аксеновым.