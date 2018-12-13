Путин поблагодарил «Волонтеров Победы» за самоотдачу и преданность делу

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин поблагодарил участников движения «Волонтеры Победы» за большую работу, преданность делу и самоотдачу. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

«Уверен, что вы навсегда сохраните приверженность замечательным идеям и традициям добровольчества движения «Волонтеры Победы», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что проект успешно развивается и объединяет своей высокой миссией новых участников, которые живут не только в России, но и за ее пределами. Путин подчеркнул, что участники движения вносят существенный вклад в реализацию востребованных и социально значимых задач.