Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путин поблагодарил «Волонтеров Победы» за самоотдачу и преданность делу

41
0 Оставить комментарий

Путин поблагодарил «Волонтеров Победы» за самоотдачу и преданность делу

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин поблагодарил участников движения «Волонтеры Победы» за большую работу, преданность делу и самоотдачу. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

«Уверен, что вы навсегда сохраните приверженность замечательным идеям и традициям добровольчества движения «Волонтеры Победы», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что проект успешно развивается и объединяет своей высокой миссией новых участников, которые живут не только в России, но и за ее пределами. Путин подчеркнул, что участники движения вносят существенный вклад в реализацию востребованных и социально значимых задач.

«Важно, что «Волонтеры Победы» не останавливаются на достигнутом, уверенно наращивают творческий, созидательный потенциал, расширяют сферу своей ответственности», — отметил российский лидер.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.