Путин поблагодарил «Волонтеров Победы» за самоотдачу и преданность делу
Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин поблагодарил участников движения «Волонтеры Победы» за большую работу, преданность делу и самоотдачу. Об этом говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.
«Уверен, что вы навсегда сохраните приверженность замечательным идеям и традициям добровольчества движения «Волонтеры Победы», — говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что проект успешно развивается и объединяет своей высокой миссией новых участников, которые живут не только в России, но и за ее пределами. Путин подчеркнул, что участники движения вносят существенный вклад в реализацию востребованных и социально значимых задач.
«Важно, что «Волонтеры Победы» не останавливаются на достигнутом, уверенно наращивают творческий, созидательный потенциал, расширяют сферу своей ответственности», — отметил российский лидер.