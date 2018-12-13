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Почти тысячу тел жертв ИГ нашли в братской могиле на востоке Сирии

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Почти тысячу тел жертв ИГ нашли в братской могиле на востоке Сирии

Багдад, 13 декабря. Более 900 тел было найдено в братской могиле на востоке Сирии. Об этом в четверг заявил командир иракских ополченцев «Хашд аш-Шааби» Катари-аль-Обайди.

По его словам, массовое захоронение было обнаружено сирийской правительственной армией возле пограничного города Абу-Кемаль. Большинство погибших — это иракцы, которые, вероятнее всего, были схвачены боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) в иракском городе Аль-Каиме.

Аль-Обайди подчеркнул, что исламисты казнили десятки заключенных в своих тюрьмах, прежде чем иракские войска начали военные операции в восточном городе Аль-Анбар, сообщает агентство AMN.

Напомним, что террористическая организация «Исламское государство» контролировала часть территорий Ирака и Сирии примерно с 2014 по декабрь 2017 года. В начале декабря прошлого года сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ разгромили ИГИЛ1 в арабской республике.
 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Антон Соколов
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