РФС назвал имя лучшего футболиста года

Москва, 13 декабря. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом текущего года согласно опросу, проведенному Российским футбольным союзом (РФС).

Дзюба набрал 275 баллов, завоевав звание лучшего российского футболиста. Второе место занял вратарь сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев, на его счету 168 баллов. Третье место досталось защитнику сборной РФ и игроку ЦСКА Марио Фернандесу. Он набрал 138 баллов.

Участие в опросе принимали 16 лучших тренеров и выдающихся специалистов тренерских штабов, также 16 руководителей федераций, лиг и клубов, 16 журналистов «Спорт-Экспресса» и болельщики, которые смогли проголосовать на сайте газеты. Всего в списке были предложены 20 кандидатур.