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«Рабочее» фото директора элитного лицея с сигарой и пистолетом возмутило жителей Екатеринбурга

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«Рабочее» фото директора элитного лицея с сигарой и пистолетом возмутило жителей Екатеринбурга

Екатеринбург, 13 декабря. Директор элитного лицея имени Дягилева в Екатеринбурге Андрей Кадочников разместил фотографию с пистолетом и сигарой в зубах. Снимок возмутил горожан.

На фотографии Кадочников, который отдал педагогике 32 года, запечатлен в своем кабинете в лицее. В руках он держит пистолет, а в зубах — сигару. 

Екатеринбуржцы, увидев снимок в Сети, саркастично отметили, что не хватает только «дорожки с кокаином». А журналисты поспешили выяснить у главного героя фотографии, что же все-таки происходило в лицее.

Кадочников во время беседы со СМИ высказал сразу несколько версий  — дети взяли его «на слабо», фото было специально сделано для игры в мафию. Директор лицея признался, что не видит в этом ничего плохого.

«Людям в соцсетях просто нечего обсудить больше. Да и вообще пистолет был ненастоящим, а сигарета незажженная, — приводит слова директора KP.Ru. — У меня просто есть чувство юмора».

«Рабочее» фото директора элитного лицея с сигарой и пистолетом возмутило жителей Екатеринбурга

Однако Кадочников также признал, что этим снимком мог подать школьникам плохой пример. После разговора с журналистами он удалил фотографию со своей страницы в соцсети.

Исполняющая обязанности начальника городского департамента образования Екатерина Сибирцева отметила, что фото следовало удалить раньше.

«Однако просим не искать негативный подтекст в данной ситуации», — попросила она журналистов и горожан.

Автор: Катерина Иванова
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