Сирия: САА обнаружила секретный склад боевиков в провинции Даръа

Дамаск, 14 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое число оружия и боеприпасов при прочесывании деревни Насиб в провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, во время осмотра освобожденного от боевиков региона инженерные подразделения САА наткнулись на подземный тайник с оружием террористическим группировок, среди которого были ракеты TOW американского производства. Тайник был закопан в окрестностях города Насиб, неподалеку от сирийско-иорданской границы.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Среди изъятого сирийскими военными оружия были пулеметы среднего калибра 14,5 мм, минометы, танковые снаряды, ракетные пусковые установки, самодельные взрывные устройства и защитные маски.

В данный момент инженерные подразделения сирийской правительственной армии продолжают прочесывать освобожденные города и населенные пункты провинции Даръа с целью обнаружения самодельных взрывных устройств или мин-ловушек, которые могли оставить террористы перед уходом. Это необходимо в первую очередь для обеспечения безопасности мирных жителей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии при участии мирных жителей провинции Даръа обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежавших террористическим группировкам.

Оружие было найдено неподалеку от сирийско-иорданской границы, в туннеле на глубине четырех метров. Боевики спрятали свои боеприпасы на фермах, окружающих Насиб. Среди обнаруженного вооружения были минометные снаряды, станковые крупнокалиберные пулеметы, пусковые установки для ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, что сирийская провинция Даръа была освобождена в ходе масштабной военной операции «Базальт» при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с Даръа были освобождены еще две провинции — Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.