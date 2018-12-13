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Путин подписал указ об обновленном составе попечительского совета РНФ

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Путин подписал указ об обновленном составе попечительского совета РНФ

Москва, 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин определил новый состав попечительского совета Российского научного фонда. Соответствующий указ за подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, председателем совета остался помощник президента Андрей Фурсенко. Кроме него среди прежних членов в совете по-прежнему присутствует генеральный директор РНФ Александр Хлунов.Его полномочия также были продлены Владимиром Путиным.

В состав обновленного совета вошлитакжк ученые, действительные члены Российской академии наук, а также представители органов власти и ректорского корпуса. Уточняется, что  состав попечительского совета сохранит свои полномочия в течение пяти лет.
 

Автор: Ярослава Замысловатова
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