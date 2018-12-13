«Пуля быстрее кулака»: украинский националист пригрозил Усику автоматом Калашникова

Украинский националист Дмитрий Корчинский пригрозил боксеру Александру Усику пулей из автомата Калашникова. С таким заявлением глава партии «Братство» (запрещена в РФ) выступил, комментируя для Федерального агентства новостей слова украинского боксера Александра Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру.

По мнению Корчинского, слова Усика «вызваны микротравмами головы из-за частых ударов по боксерской груше».

«Комментировать слова боксера — это все равно что трактовать борцовские броски балерины или сопрано художника-монументалиста», — рассуждает Корчинский.

Как заявляет украинский националист, Усик не понимает, что говорит и «вообще неадекватно оценивает ситуацию». При этом Корчинский также сомневается в боеспособности Усика.

«Если он попробует помахать руками на улице, то это закончится переломом ног. Такое часто бывает у боксеров. В реальной уличной ситуации Усик будет выглядеть не очень хорошо, так же, как плохо он выглядит в риторике», — заявил Корчинский.

Кроме того, по мнению одного из основателей УНА-УНСО1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН), «проучить Усика может практически любой украинский националист».

«Украинские националисты редко ходят в боксерские спортзалы, они чаще ходят на стрельбище. Могу сказать вам по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера», — угрожает Усику Корчинский.

Напомним, ранее абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик выразил готовность защищать Киево-Печерскую лавру от нападок украинских радикалов. В случае столкновений он готов будет поддержать священнослужителей.

Заявление украинского боксера поддержали пользователи социальных сетей. В частности, Усику предложили сразиться с мэром Киева боксером Виталием Кличко. Высказывание Александра Усика позитивно оценили и в Русской православной церкви.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда заявил, что украинский боксер Александр Усик является не только выдающимся спортсменом, но и глубоко верующим и порядочным человеком.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, знаменитый российский боксер Николай Валуев в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что уважает Александра Усика за его позицию.

«Слава богу, спортсмены способны повлиять по крайней мере на общественное мнение. Усик всегда отличался принципиальностью, и я его за это уважаю», — подчеркнул Николай Валуев.

1 Организация запрещена на территории РФ.