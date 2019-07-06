Как бюджетно отдохнуть в Крыму не хуже, чем за границей

Среди россиян распространено мнение, что отдых на отечественных курортах обойдется дороже, чем путешествие за границу, а уровень сервиса в Греции, Турции и в других полюбившихся соотечественникам странах для летнего отдыха при этом будет несравнимо выше. Генеральный директор агентства, которое специализируется на турах в Крым, Сергей Ромашкин развеял заблуждения своих сограждан и рассказал, как отдохнуть на российском полуострове за меньшие деньги и с не меньшим комфортом, чем за границей.

Недавно эксперты подсчитали, что отпуск за рубежом якобы обойдется туристам намного дешевле, чем в Крыму. В частности, по информации сервиса Aviasales, минимальная стоимость отдыха в Крыму составила 53 356 рублей. А путешествие в такие страны, как Греция, Турция, Болгария и Черногория, обойдется в сумму, не превышающую 50 000 рублей. Такие цены были определены благодаря установленным критериям к подбору путевки: в стоимость должны входить перелет в обе стороны из Москвы, недельное проживание в трехзвездочном отеле на двоих в популярном для отдыха городе.

Однако турагентства не только предлагают недорогие путевки в Крым, но и обещают комфортный отпуск своим клиентам. Федеральное агентство новостей разбиралось, во сколько обойдутся туры на северное побережье Черного моря.

В том, что Крым тоже может быть доступным местом отдыха для россиян, сомнений не было. Если изучить предложения турагентств, можно найти различные бюджетные варианты отдыха с размещением в гостевом доме, недорогой гостинице, частном секторе и просто в палатке. Туроператор «Библио-Глобус» на момент написания статьи предлагал путевки в Феодосию и Ялту стоимостью от 29 891 рублей на неделю на двоих с учетом перелета из Москвы. В крымской поселок Черноморское стоимость самого дешевого тура составит 30 291 рубль, а в Коктебеле можно отдохнуть за 32 408 рублей. В некоторых отелях действует система «все включено», многие готовы предоставлять, по крайней мере, завтрак. Стоит отметить, что на цену влияет приближенность отеля к морскому побережью. Многие из отелей расположены не на первой линии, но это не повод для беспокойства. Как правило, на сайтах всегда указывается количество времени, необходимое для того, чтобы добраться до пляжа, и обычно оно составляет не более 10 минут.

Генеральный директор турагентства «Дельфин» Сергей Ромашкин утверждает, что и в Крыму можно побывать с небольшим бюджетом. Причем такое путешествие будет сравнимо по уровню сервиса с отдыхом на популярных зарубежных курортах.

«Авторы исследования взяли самый дорогой курорт Крыма — Ялту, а цены на туры в Феодосию и Евпаторию в 1,5–2 раза ниже. Поэтому один из рецептов бюджетного отдыха – выбрать город подешевле. Как и во всех городах, чем дальше вы живете от моря в разумных пределах, тем меньше стоимость. Если вы согласны пройтись 5–10 минут пешком, отель будет стоить на 15–30% дешевле, чем на первой линии. Сложив все эти факторы, можно уложиться в сумму, которая в два раза меньше заявленной в исследовании», – поделился советом Ромашкин.

При этом трехзвездочные отели Крыма сравнимы с турецкими и греческими как по цене, так и по качеству.

Как отмечает туроператор, многие россияне предпочли этим летом российские курорты зарубежным. По прогнозам агентства, в Крыму ожидают этим летом более семи миллионов отдыхающих, что на 15% выше прошлогоднего показателя. В настоящее время продано уже 65% всех туров на полуостров.

Самое дорогое время в Крыму наступает с 25 июля по 25 августа, поэтому при планировании бюджетного отдыха стоит рассматривать туры на период до или после указанных дат. Также следует учитывать и стоимость перелета, которая варьируется в зависимости от места проживания туриста. Половина отдыхающих в прошлом году предпочла самолету собственный автомобиль и потратила на поездку до Крыма значительно меньше денег. Кроме того, сэкономить, например, в сравнении с Грецией, позволяет и отсутствие визового режима.

Некоторые агрегаторы туров предлагают дополнительные скидки на путевки в Крым от различных операторов. Чтобы найти

подходящий вариант, стоит просмотреть все возможные предложения на проверенных сайтах. Всегда можно найти тур за те деньги, которые вы готовы потратить на отдых.