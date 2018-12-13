ФСБ проверит пробы с корпуса корабля «Союз»

Москва, 13 декабря. Взятые с корпуса космического корабля «Союз» образцы будут переданы для дальнейшей проверки в лабораторию ФСБ. Об этом в четверг заявил источник в правоохранительных органах.

«20 декабря, после возвращения на землю корабля «Союз МС-09», контейнер с полученными вещественными доказательствами будет передан для химического анализа в лабораторию ФСБ», — отметил он.

Источник подчеркнул, что предприятия ракетно-космической отрасли не обладают столь технологичными лабораториями, чтобы проверить собранные образцы самостоятельно. По его словам, специалисты ФСБ будут искать следы герметика, чей состав отличается от той мастики, которой космонавты заделывали отверстие в «Союзе» 30 августа, передает ТАСС.

Напомним, что ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о внешнтатной ситуации на борту МКС. Когда экипаж космической станции находился в российском сегменте, произошла утечка воздуха и падение давления. Оказалось, что причиной неполадок стала микротрещина на корабле «Союз МС», который в тот момент был пристыкован к орбитальной станции.

Позже экипаж МКС заделал отверстие космического корабля герметиком изнутри. На днях российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы собрать образцы вещества из отверстия и сделать фотоснимки.