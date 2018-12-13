Точка не поставлена: евродепутат рассказал, когда противники «Северного потока — 2» в ЕС «утрутся»

Европарламент в среду принял резолюцию, которая призывает запретить строительство «Северного потока — 2» и закрыть доступ в европейские порты российским кораблям, если РФ не обеспечит свободу навигации Украины в Азовском море. Также в резолюции есть требование немедленно освободить украинских моряков и суда и ввести санкции, если этого не произойдет.

Комментируя принятую в среду в Страсбурге резолюцию, депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заметил, что «Северный поток — 2» не был главной темой этого документа.

«Хорошая новость заключается в том, что вопрос о «Северном потоке — 2» не был главным в этой резолюции. Это одна из небольших частей, один абзац среди многих и многих страниц. А плохая новость заключается в том, что за резолюцию проголосовало большинство в Европарламенте. К тому же этот момент, запрещающий или прекращающий строительство «Северного потока», включается во множество докладов и деклараций Евросоюза и стран-участниц ЕС. И это плохо, потому что вода точит камень, и со временем количество переходит в качество», — сказал евродепутат в ходе прямого включения в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению Митрофанова, сейчас от сползания к огульному осуждению строительства «Северного потока — 2» спасает позиция Германии — крупной страны Европейского союза, которая однозначно заинтересована в продолжении строительства газопровода.

«Но особое внимание надо обращать на позицию Польши и стран Прибалтики, которые являются главными инициаторами предложений любым способом остановить строительство», — считает Мирослав Митрофанов.

Лично он голосовал против положения о запрете «Северного потока — 2» и в целом воздержался от голосования за резолюцию, потому что считает ее невзвешенной, неправильной, подталкивающей ЕС и Россию к дальнейшей конфронтации, которая невыгодна никому. При этом депутат Европарламента напомнил, что принятая резолюция носит рекомендательный характер и необязательна для выполнения руководством ЕС.