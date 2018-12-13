Один из собиравших для террористов ИГ деньги арестован в Москве

Москва, 13 декабря. Один из семи участников подпольной сети, которая занималась сбором денежных средств для запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат-ан-Нусра», арестован по решению Черемушкинского суда Москвы.

Байзаров обвиняется в сборе денег для террористических группировок. Он будет заключен под стражу до 21 января.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для остальных обвиняемых будет рассмотрено судом в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала в московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии семерых человек, которые собирали деньги для боевиков террористических организаций. По данным ФСБ, средства для террористов собирали «под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам».

1 Организация запрещена на территории РФ.