Путин попросил Голикову и Кириенко посетить хоспис в Поречье

Ярославль, 13 декабря. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера страны Татьяну Голикову и первого замглавы администрации Сергея Кириенко посетить хоспис в Поречье.

Президент встретился с учредителем благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер. Во время беседы с главой государства она упомянула о хосписе в Поречье.

«Я знаю, — отозвался президент. — Там XIX век».

Глава благотворительного фонда успокоила президента, что его постояльцы привыкли жить в скромных условиях, однако Путина этот вариант не устроил.

«Скромные должны быть достойными», — подчеркнул он.

Федермессер уточнила, что в хосписе уже продлена определенная работа, и на данный момент условия там «более чем достойные».

«Там еще нужно очень многое сделать, — настоял президент. — Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию».

Путин добавил, что попросил Голикову и Кириенко посетить этот хоспис. В свою очередь первый замглавы администрации уточнил, что отправится в Поречье на машине сразу же после этой встречи и повезет туда подарки от президента.