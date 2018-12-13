Путин попросил Голикову и Кириенко посетить хоспис в Поречье
Ярославль, 13 декабря. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера страны Татьяну Голикову и первого замглавы администрации Сергея Кириенко посетить хоспис в Поречье.
Президент встретился с учредителем благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер. Во время беседы с главой государства она упомянула о хосписе в Поречье.
«Я знаю, — отозвался президент. — Там XIX век».
Глава благотворительного фонда успокоила президента, что его постояльцы привыкли жить в скромных условиях, однако Путина этот вариант не устроил.
«Скромные должны быть достойными», — подчеркнул он.
Федермессер уточнила, что в хосписе уже продлена определенная работа, и на данный момент условия там «более чем достойные».
«Там еще нужно очень многое сделать, — настоял президент. — Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию».
Путин добавил, что попросил Голикову и Кириенко посетить этот хоспис. В свою очередь первый замглавы администрации уточнил, что отправится в Поречье на машине сразу же после этой встречи и повезет туда подарки от президента.