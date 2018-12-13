Путин назвал вредным штампом советское представление о бизнесе

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин, участвуя в открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации, назвал вредным штампом бытовавшие в советское время представления о том, что бизнес — это мошенничество.

«Десять-пятнадцать лет назад, тем более 20, [люди] считали, что бизнес — это жульничество, которое основано на обмане других людей с целью получения неправильной и незаконной прибыли для обогащения единиц за счет миллионов людей. Вот представления советского народа, и в первые годы существования Российской Федерации как нового государства вот, что было в сознании подавляющего большинства граждан», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что подобное восприятие предпринимательской деятельности — это вредный штамп.

«Очень важно, чтобы вот этот штамп, он вредный, безусловно, штамп для сегодняшнего дня, и для будущего страны он бы не просто трансформировался, а был бы заменен совершенно другими понятиями и другим смыслом», — уточнил президент России.

При этом, по словам Путина, среди предпринимателей, как и в любой другой социальной группе, есть люди, которые ради денег пойдут на все.

Отметим, в Ярославле президент России также рассказал, что счастлив не тот бизнесмен, кто «закалачивает бабки», а тот, кто оставит после себя значимый след.