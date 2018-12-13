Макфол нашел оправдание Киеву во время инцидента в Керченском проливе

Вашингтон, 13 декабря. Бывший посол США в России Майкл Макфол, который является последовательным критиком президента РФ Владимира Путина, нашел оправдание действиям Украины во время инцидента в Керченском проливе. По его словам, Москва «проверяет границы дозволенного», чтобы оценить реакцию Киева, Европы и США

Экс-посол также отметил, что контроль над Керченским проливом, где были задержаны украинские бронекатера, нужен России якобы для того, чтобы «морить голодом» украинские порты, пишет ForPost.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

Российские пограничники задержали корабли, а моряки были арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.