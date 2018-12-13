«Предостережение полякам»: показ фильма «Волынь» в ОП РФ встревожил украинских националистов

На Украине опасаются, что показ фильма «Волынь» польского режиссера Войцеха Смажовского в Общественной палате РФ снизит градус антироссийских настроений в Польше и, наоборот, подогреет антиукраинские.

Известный своей антироссийской позицией украинский общественный деятель, политолог, экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол возмутился тем, что фильм, который он называет «агиткой», покажут в ОП РФ. Напомним, фильм посвящен событиям, которые известны в истории как Волынская резня.

По словам Черновола, которому дозвонился корреспондент Федерального агентства новостей, Польше следует быть начеку. Украинский политик, известный своими националистическими взглядами, предостерегает поляков и советует крайне осторожно отнестись к показу фильма.

«Польский политикум и польское общество гораздо более антироссийское, чем украинский политикум и население, хотя война идет у нас, а не у поляков, — заявил Черновол корреспонденту ФАН. — Для поляков должен стать большим предостережением тот факт, что сейчас, когда в Польше перестала раскручиваться антиукраинская истерия, этой темой начала пользоваться Россия».

Украинский политик националистического толка считает, что посвященный геноциду поляков фильм внедряет «неправильную идеологическую схему».

«Это политическая агитка, в нем агитационными методами, демонстрацией человеческого горя, психологическими приемами навязывается определенная идеологическая схема», — указывает общественный деятель.

При этом, как признается сам же Черновол, эта «неправильная» идеологическая схема сейчас доминирует в определенных кругах польской исторической науки.

«К сожалению, в определенных конъюнктурных целях она [неправильная с точки зрения украинских националистов трактовка Волынской резни. — Прим. ФАН] использовалась ранее и среди польских властных кругов», — отмечает Черновол.

Антиукраинские настроения вспыхнули в Польше с новой силой осенью 2018 года. 11 ноября в Варшаве состоялся многотысячный марш в честь 100-летия независимости Польши, в котором приняли участие польские националисты, выступавшие под лозунгами: «Вернем Вильно и Львов» и «Помним Волынскую резню». Из-за шабаша ультраправых польские оппозиционные партии и несколько экс-президентов страны даже приняли решение бойкотировать шествие.

Отметим, на Украине фильм «Волынь» формально не запрещен, но его стараются публично не демонстрировать.

«Есть определенное общее понимание того, что показ такого фильма в нашей стране абсолютно неприемлем, — твердо заявил Черновол. — Хотя этот фильм и показывают в определенных кругах, а также на кабельных каналах на востоке Украины».

Напомним, 17 декабря в Общественной палате России пройдет показ и последующее обсуждение фильма «Волынь» польского режиссера Войцеха Смажовского. В фильме, который еще до своего выхода на экран вызвал возмущение украинских радикалов, показаны события Волынской резни 1943 года.

Волынской резней историки называют массовое уничтожение мирного (преимущественно польского) населения отрядами Украинской повстанческой армии (УПА1 — боевое крыло запрещенной в РФ Организации украинских националистов ОУН) во время Второй мировой войны. В результате геноцида по оценкам польских историков погибло до сорока тысяч поляков. Польша квалифицирует эти события как геноцид польского населения.

Апогей резни пришелся на 11 июля 1943 года. Эта дата в Польше считается «Национальным днем памяти жертв совершенного украинскими националистами геноцида».

Трактовка событий 1943 года давно является точкой конфликта между Варшавой и Киевом. В частности, в 2018 году президенты Украины и Польши отказались от посещения места захоронений убитых поляков, вместо этого вступив в заочный спор.

1 Организация запрещена на территории РФ.