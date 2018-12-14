Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Сирия эксклюзив

Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при осмотре провинции Дамаск — видео ФАН

131
0 Оставить комментарий

Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при осмотре провинции Дамаск — видео ФАН

Дамаск, 14 декабря. Силы безопасности Сирии обнаружили оружие и боеприпасы, принадлежавшие террористическим группировкам, в районе города Баббила (провинция Дамаск). Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при осмотре провинции Дамаск — видео ФАН

Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при осмотре провинции Дамаск — видео ФАН

Оружие боевиков сирийским военным помогли найти местные жители, которые значительно пострадали от терроризма за последние несколько лет.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

На кадрах можно увидеть большие зеленые ящики — 23-мм снаряды к ЗУ-23, большое количество РПГ и распиленный пулемет. В открытых темно-коричневых цинках лежат патроны 12.7 мм западного производства. На одном из ящиков можно заметить маркировку болгарского оружейного завода Armaco.

Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков при осмотре провинции Дамаск — видео ФАН

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийские правительственные войска натыкаются на оставленное террористическими группировками оружие в освобожденной провинции. Совсем недавно инженерные подразделения САА нашли склад боеприпасов и оружие в районе Барзе в провинции Дамаск.

Осматривая регион, военные в сотрудничестве с местными жителями обнаружили склад с различными взрывчатыми материалами и поясами смертников. Кроме того, там было большое количество боеприпасов, в том числе различные снаряды, пусковые установки, минометы, ракеты, С-4.

Сирийские военные продолжают активно прочесывать освобожденные от незаконных вооруженных группировок города и деревни в поисках самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и прочих объектов, которые могут угрожать безопасности мирных жителей.

Напомним, что провинция Дамаск была освобождена в мае текущего года в ходе масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Впервые за все время военного конфликта в Сирии южная часть провинции перешла под полный контроль легитимной власти. В частности, САА удалось освободить населенные пункты Баббила, Ялда, Бейт-Сахм, Хаджар Аль-Асвад.

Автор: Мохамад Жарбуа
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.