Дамаск, 14 декабря. Силы безопасности Сирии обнаружили оружие и боеприпасы, принадлежавшие террористическим группировкам, в районе города Баббила (провинция Дамаск). Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Оружие боевиков сирийским военным помогли найти местные жители, которые значительно пострадали от терроризма за последние несколько лет.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

На кадрах можно увидеть большие зеленые ящики — 23-мм снаряды к ЗУ-23, большое количество РПГ и распиленный пулемет. В открытых темно-коричневых цинках лежат патроны 12.7 мм западного производства. На одном из ящиков можно заметить маркировку болгарского оружейного завода Armaco.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийские правительственные войска натыкаются на оставленное террористическими группировками оружие в освобожденной провинции. Совсем недавно инженерные подразделения САА нашли склад боеприпасов и оружие в районе Барзе в провинции Дамаск.

Осматривая регион, военные в сотрудничестве с местными жителями обнаружили склад с различными взрывчатыми материалами и поясами смертников. Кроме того, там было большое количество боеприпасов, в том числе различные снаряды, пусковые установки, минометы, ракеты, С-4.

Сирийские военные продолжают активно прочесывать освобожденные от незаконных вооруженных группировок города и деревни в поисках самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и прочих объектов, которые могут угрожать безопасности мирных жителей.

Напомним, что провинция Дамаск была освобождена в мае текущего года в ходе масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Впервые за все время военного конфликта в Сирии южная часть провинции перешла под полный контроль легитимной власти. В частности, САА удалось освободить населенные пункты Баббила, Ялда, Бейт-Сахм, Хаджар Аль-Асвад.