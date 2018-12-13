«Я не выбирал профессию»: Путин рассказал, как отказался от предложения Ельцина стать президентом

Ярославль, 13 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что не выбирал профессию главы государства, которую ему предложил Борис Ельцин, так как не был к этому готов. Об этом Путин рассказал в ходе Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

По словам Путина, в конце 1999 года Ельцин вызвал его к себе и заявил, что намерен выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра РФ, после чего он сможет баллотироваться в президенты России.

«Я не выбирал профессию президента… Я ему сказал «Нет», — пояснил Путин.

Глава государства также добавил, что Ельцин был удивлен этому ответу, после чего поинтересовался о причинах данного решения.

«Я ему говорю: «Борис Николаевич, я не готов», — отметил Путин.

После этого глава государства обратился школьникам, пожелав им успеха и готовности к принятию важных решений в своей жизни.

Стоит отметить, что Владимир Путин является выпускником юридического факультета Ленинградского государственного университета, а также московской Высшей школы КГБ №1. Первый президент РФ Борис Ельцин предложил Путину стать исполняющим обязанности главы государства в конце 1999 года. 31 декабря 1999 года Путин был назначен исполняющим обязанности президента РФ. В конце марта 2000 года Путин был избран президентом России.