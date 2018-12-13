Турчинов назвал провокациями заявления о гражданских конфликтах на Украине из-за томоса

Киев, 13 декабря. Предоставление автокефалии УПЦ КП не приведет к гражданскому конфликту на Украине, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. При этом он заверил, что томос Украине будет предоставлен в ближайшее время.

«Те провокационные заявления, что это приведет к гражданским конфликтам, я считаю, что не имеют под собой никаких оснований», — считает Турчинов в эфире местного телеканала «Прямой».

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, а также по месту жительства ее настоятеля митрополита Павла. Кроме того, массовые обыски прошли и в кафедральных соборах, епархиальном управлении, церквях и домах священников в Житомирской области.

После обысков киевские силовики рассказали о якобы изъятых брошюрах, которые свидетельствуют о разжигании межнациональной розни.