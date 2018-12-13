Более ста домов в Харькове остались без тепла из-за аварии

Харьков, 13 декабря. Более ста жилых домов остались без тепла в Харькове — это произошло из-за аварии на трубопроводе. Как сообщается в комментарии администрации города, прорвало трубу, идущую от котельной «Хартрон»​​

«Дефект образовался в трубопроводе диаметром 530 миллиметров. Без тепла остались 107 домов. Восстановить теплоснабжение коммунальщики планируют сегодня в 18.00 (19.00 по московскому времени. — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении.

Напомним, отопление в Харькове начали включать в середине октября. Как и в других украинских городах, в процессе подключения возникла масса сложностей. По состоянию на 17 октября тепло поступало только в 48% жилых домов.

Осень 2018 года для украинцев ознаменовалась серьезными проблемами с отоплением, в регионах страны прошли массовые протесты. 12 декабря стало известно, что на печном отоплении на Украине в настоящее время работают 1116 учреждений среднего и 541 учреждение дошкольного образования.