«Жить так больше невозможно»: в Киеве прошел «тарифный митинг» из-за цен на электричество

Более 200 украинцев собрались в четверг под дверями Национальной комиссии по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЕКУ). Как передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, митингующие требуют отменить схему «Роттердам плюс» (формула для расчета цены на топливо (уголь) при производстве электричества на тепловых станциях Украины. — Прим. ФАН) и не повышать цены на электроэнергию.

О повышении цен на коммунальные услуги ранее писала председатель НКРЕКУ Оксана Кривенко на своей странице Facebook.

«На заседании НКРЕКУ планируем рассмотреть вопрос об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии на 2019 год. Планируемый рост стоимости электроэнергии для промышленных и других потребителей в I и II квартале 2019 составит всего 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции, — утверждает чиновница. — Запланированный срок начала действия новых тарифов — 1 января 2019 года».

Увеличатся также цены на отопление и воду. В ведомстве Кривенко заявили, что это связано с повышением цены на газ.

Что касается схемы «Роттердам плюс», то она с самого начала действия на Украине — это 2016 год — вызывала недовольство населения.

В соответствии с ней украинские ТЭС должны заключать контракты на поставку угля с иностранными контрагентами, и переводить котлы с антрацитовой группы угля на газовую. Это должно было сократить потребность в поддержке отрасли со стороны государства.

На деле же ТЭС закупают уголь на территории ДНР по низкой цене, а продают в два раза дороже, — при этом не переводя котлы в газовую группу. Таким образом увеличивается не только стоимость угля для украинцев, но и сумма зарплат владельцев ТЭС.

«История с «Роттердам плюс» вам всем известна, и известна уже несколько лет. После Евромайдана мы все рассчитывали на мирную жизнь и справедливость, что держава нас поддержит, — но вы сами видите, что происходит», — заявила на митинге депутат Рады Виктория Войцицкая,

Она держала в руках плакат «Богатый Ахметов — бедные украинцы» (Ринат Ахметов — украинский олигарх, основатель крупнейшего энергохолдинга ДТЭК, который фактически контролирует энергосистему Украины. — Прим. ФАН).

Нардеп пыталась донести до митингующих необходимость добиваться отмены схемы «Роттердам плюс» и продолжать противостояние с олигархами. Выступать Войницкой мешали проезжающие мимо по нерасчищенным дорогам возле НКРЕКУ автомобили.

Осложняло ситуацию и то, что организаторы митинга не смогли разобраться с колонкой и микрофонами, из-за которых выступающим приходилось кричать.

При этом за митингующими при этом наблюдали солдаты Нацгвардии и два автобуса полицейских, которые ожидали провокаций от членов «Нацкорпуса», принявших участие в «тарифном митинге». Те, однако, вели себя мирно, держа в замерзших руках одинаковые плакаты «Стоп Роттердам». Один из националистов — студент колледжа Максим, рассказал, что пришел выступать против роста цен на электроэнергию — правда, не знает, каких именно цен и на какую сумму.

Люди постарше Максима в ценах на коммунальные услуги разбираются получше. Киевлянка Карина рассказала, что платит за один киловатт 96 копеек, а более 100 киловатт энергия стоит уже 1 гривну и 68 копеек. Ее товарищи по митингу, Татьяна и Александр, точных сумм не знают, однако уверены — «жить так, как живут на Украине сейчас, больше невозможно».

«Жить так, как мы живем — ой, да нас тогда дальше завтрашнего дня и не хватит», — заявили они.

Митингующие изложили свои требования по снижению цен на электроэнергию и отмену «Роттердам плюс» в обращении, которое передали в НКРЕКУ, и пообещали продолжить выступать с митингами, если ситуация с тарифами не изменится. Заседание национальной комиссии по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг назначено на пятницу, 14 декабря.