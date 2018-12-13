Мэй не будет возглавлять Консервативную партию на выборах 2022 года

Лондон, 13 декабря. Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что не намерена возглавлять Консервативную партию на следующих всеобщих выборах 2022 года. Об этом Мэй сообщила по прибытии в Брюссель на саммит ЕС.

«В моем сердце я очень бы хотела повести Консервативную партию на следующие всеобщие выборы, но я думаю, что это правильно, чтобы партия пошла на эти выборы с новым лидером», — сказала глава правительства Великобритании.

Ранее в британском парламенте прошло голосование однопартийцев Мэй по вынесению ей вотума недоверия. Мэй смогла сохранить за собой место премьер-министра страны, однако пообещала покинуть пост председателя партии до следующих выборов.

Мэй рассказала, что не ожидает немедленного прорыва по вопросу Brexit, но намерена добиваться наиболее выгодной для Британии сделки. Сделка по выходу из ЕС была согласована Лондоном и Брюсселем 25 ноября, однако в Великобритании ее встретили резкой критикой из-за позиции по таможенному союзу и границе с Ирландией.