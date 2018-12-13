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Звезда «Дома-2» попал в больницу после неудачной пластики

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Звезда «Дома-2» попал в больницу после неудачной пластики

Москва, 13 декабря. Звезда телешоу «Дом-2» Егор Холявин загремел в больницу после неудачной пластической операции. Об этом сообщила бывшая участница телестройки Кристина Дерябина.

По словам Дерябиной, она нашла Холявина без сознания дома и сразу же вызвала бригаду скорой помощи, после его госпитализировали.

Родители Холявина попросили всех помочь собрать деньги на операцию, опубликовав фото сына из больницы. Как отметили «Дни.ру», молодого «Кена» из «Дома-2» трудно узнать — выглядит бледным и уставшим.

Примечательно, что до госпитализации в официальном аккаунте звезды «Дома-2» появился небольшой видеоролик, в котором Холявин расхваливает косметолога.

Автор: Данила Копп
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