Сирия и Россия: первые итоги заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами

Россия и Сирия планируют переходить на национальные валюты и сотрудничать в промышленных отраслях. В Дамаске озвучили первые итоги заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Дедолларизация, транспорт и здравоохранение — эти темы стали главными на 11-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Сирией, которое проходит в Дамаске. В ходе переговоров директор Департамента Азии, Африки и Латинской Америки министерства экономического развития РФ Евгений Попов заявил, что сейчас торговля между Россией и Сирией не сбалансирована, и выход из ситуации возможен только при «наличии соответствующей денежной массы» и переходе на рубль.

«По итогам девяти месяцев она (Торговля. – Прим. ФАН.) превысила 300 миллионов долларов, из них 296 миллионов, если не ошибаюсь, — это экспорт РФ. Естественно, возникают вопросы, где взять рубли для того, чтобы рассчитываться. Идеальная схема предусматривает сбалансированность торговли и наличие соответствующей денежной массы», — отметил Попов.

Дипломат добавил, что страны уже частично рассчитываются в рублях в силу того, что Сирия и Россия находятся под действием односторонних санкций.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и доктора политических наук Андрея Кошкина, вопрос перехода на национальную валюту сейчас актуален для многих стран, в том числе и для Сирии с Россией. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН). Страны сейчас в геополитической ситуации, когда отказ от доллара оказался экономически обоснован.

«Странам выгодно производить расчет на национальной валюте. Это уже запрос времени, бизнеса и двухсторонних отношений, в которых не участвуют США. Подобный переход выгоден с экономической точки зрения, это позволит избежать участия в сделках третьих сторон, проблем, связанных с конвертированием валюты. Все это в свою очередь избавит от лишних трат. Грубо говоря, это будет надежнее и проще. Хотя нужно понимать, что на первоначальном этапе могут возникнуть сложности. Понятно, что взаиморасчеты будут проходить в строительной сфере, Сирии необходимо восстанавливать разрушенные города. Это еще и сферы логистики, восстановление промышленности и инфраструктуры, а также поставки вооружения», — поделился в разговоре с корреспондентом ФАН Андрей Кошкин.

Еще одним важным пунктом заседания МПК России и Сирии стало обсуждение дорожной карты по сотрудничеству в промышленности. Российская сторона отметила, что сейчас важно понять, в каких направлениях российский бизнес помог бы с восстановлением сирийской экономики. В свою очередь замглавы управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Сурайя Идлиби, заверил, что по итогам переговоров стороны должны будут подписать ряд документов в проектах связанных со здравоохранением, транспортом и сельским хозяйством.

По словам Андрея Кошкина, процесс инвестирования в сирийскую промышленность несколько затруднился после того, как американский президент Дональд Трампа заморозил порядка 200 миллионов, которые должны были пойти на восстановление сирийской экономики, что отпугнуло европейские компании. Однако Россия, несмотря на это планирует сотрудничать с Сирией в важных для страны сферах.

«На сегодняшний день коллективный Запад бойкотирует участие в восстановлении сирийской экономики. Но при этом Россия за последний год сделала массу усилий по переводу с военного конфликта на политическое урегулирование. Россия выступила гарантом дипломатической и политической работы. Пока что из-за США движения особого нет. Но процесс не ждет, Сирия нуждается в восстановлении, от этого зависит и возвращение беженцев. И Россия здесь также должна получить положительный инвестиционный опыт. На сегодняшний день в Сирии, конечно, востребован больше всего строительный бизнес. Там также нужно восстанавливать электросети, водоснабжение, сельское хозяйство. Во всех направлениях есть чем заниматься», — заключил Кошкин.

Напомним, что заседание 11-й Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Сирией началось в среду 12 декабря в Дамаске и продолжится до пятницы.