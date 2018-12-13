Сирия: встреча вице-премьера Борисова и президента САР Асада проходит в Дамаске
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Дамаск, 13 декабря. Президент Сирии Башар Асад проводит встречу с вице-премьером РФ Юрием Борисовым в резиденции главы САР в Дамаске.
Встреча проходит в узком кругу, участие принимают представители министерств и ведомств двух стран. После встречи состоятся переговоры делегаций России и Сирии в широком формате.
Для Борисова это первая встреча с Асадом в должности вице-премьера РФ. Напомним, указом президент РФ Владимира Путина Борисова назначили на должность заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса в мае текущего года.