Лидер партии «Разумная сила»: Радикалы на Украине нападают средь бела дня и никого не боятся

Руководители партии «Разумная сила», чей офис в Киеве вчера был разгромлен неизвестными радикалами, дали пресс-конференцию. На ней они рассказали о подробностях нападения, его заказчиках, а также о том, как этот инцидент повлияет на подготовку партии к выборам президента Украины в 2019 году. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, вчера в Киеве группа боевиков-радикалов разгромила офис центристской политической партии «Разумная сила». В ходе погрома были сильно избиты активисты и сотрудники партии, поломаны мебель и техника.

«Примерно в 4 часа дня я услышал сильный шум в коридоре нашего офиса и вышел из своего кабинета. Сразу же после этого я получил несколько сильных ударов по лицу от погромщиков, после чего меня втолкнули обратно в кабинет и начали бить руками и ногами, — рассказал сотрудник офиса РС Андрей Бодров. В процессе избиения погромщики постоянно выкрикивали: «Ты где, тварь, прячешь москальские деньги?!» Впрочем, ответ им был не нужен — деньги их явно не интересовали. К тому же мы предпочитаем использовать в своей работе не российские, а американские деньги».

По его словам, нападение на офис партии произошло в момент, когда в там вовсю велась подготовка к национальному съезду «Разумной силы», на котором делегаты намеревались выдвинуть кандидатом в президенты Украины лидера партии — бывшего силовика Александра Соловьева. На избитого Бодрова было больно смотреть — на его лице были многочисленные гематомы, лицо активиста сильно опухло после побоев.

Бодров рассказал, что все нападавшие были в камуфляже и балаклавах — за исключением организатора нападения. Его он описал как «человека небольшого роста и крепкого телосложения, чернявого и с бородой».

«Это нападение на наши структуры было далеко не первым, — сообщил сам Александр Соловьев. — Ранее националисты разгромили офис нашей партии в Покровске, а также неоднократно нападали на главу офиса партии в Днепре, Ирину Спирину. У нас нет никаких сомнений, что все это делается по прямому заказу представителей действующей власти, поэтому каждое такое нападение силовики впоследствии квалифицируют как «хулиганство, совершенное группой лиц». Следствие по таким инцидентам, как правило, не ведется вовсе. При этом молодчики, которые приходят громить наши офисы, прямо говорят: «Мы пришли срывать съезд вашей партии» — но власти не видят в этом никакого политического давления».

Как сообщил юрист партии Андрей Гожий, нападение радикалов на офис «Разумной силы» произошло спустя всего несколько часов после того как представители партии подали в Генпрокуратуру полный отчет о предыдущих нападениях. В нем они попросили Генпрокурора Юрия Луценко «дать правовую оценку нападениям на офисы партии и признать наличие в них признаков политической травли».

«Мы вроде бы живем в Европе в XXI веке. И вот мы потребовали ответа от прокуратуры — и мы его, похоже, получили незамедлительно. Результат, что называется, «на лице», — сказал Гожий, указав на Бодрова.

По мнению Соловьева, таким образом киевские власти пытаются устранить политических конкурентов перед выборами, поскольку «популярность партии среди украинцев растет не по дням, а по часам».

«По итогам инцидента мы уже заручились поддержкой правозащитников из организации «Сеть солидарности», ее главный офис находится в Швейцарии, — сообщил юрист Гожий. Наши партнеры намерены в ближайшее время обратиться к президенту Петру Порошенко с требованием немедленно прекратить политические преследования в стране. Поэтому мы надеемся, что вчерашнее нападение на наш офис станет последним».

В свою очередь, лидер «Разумной силы» Александр Соловьев заявил, что тот факт, что несогласные с политикой президента Украины подвергаются травле, вполне очевиден.

«Все видят, что на Украине продолжается травля тех, кто не согласен с политикой администрации президента. Неонацистские группировки, открыто спонсируемые властью, стремятся уничтожить всех неугодных. Причем «под раздачу» регулярно попадают не только партийцы, но и наши семьи. Они надеются нас запугать и заставить молчать. Самое страшное, что такие инциденты происходят на Украине средь бела дня, в рабочее время. А бесчинствующие национал-радикалы не боятся никого и ничего», — заявил он.

По словам лидеров «Разумной силы», нападение никак не скажется на подготовке партии к съезду в Киеве. По их словам, форум состоится в запланированные сроки и выдвинет Александра Соловьева в качестве кандидата в президенты Украины. Впрочем, политологи оценивают шансы Соловьева выйти во второй тур выборов как стремящиеся к нулю.

Напомним, партия «Разумная сила» создана на Украине в январе 2016 года и насчитывает 26 региональных и около 600 местных ячеек. Официально членами РС являются более 20 тысяч человек. Организация представлена 16 депутатами в местных региональных советах. «Разумная сила» позиционирует себя как центристская партия, выступает за внеблоковый статус Украины и немедленное прекращение вооруженного конфликта в Донбассе.