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Глава «России сегодня» предложил работу депортируемой украинской журналистке

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Глава «России сегодня» предложил работу депортируемой украинской журналистке

Москва, 13 декабря. Глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев осудил решение о  депортации  украинской журналистки Елены Бойко и предложил ей работу.

По его словам, в сложившейся ситуации правовая формальность не должна быть выше гуманизма, поэтому российским властям следовало предоставить женщине политическое убежище.

«На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами. В этих условиях выдворять Елену Бойко, сдавая ее прямо в лапы нацикам, — беспринципно», — цитирует Киселева РИА Новости.

Ранее за Бойко также заступился депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Он подготовил запрос в прокуратуру с просьбой опротестовать решение суда.

В четверг стало известно о том, что Преображенский суд России принял решение депортировать женщину за нарушение миграционного законодательства.

Отметим, что на Украине против Бойко возбуждено уголовное дело. Причиной для таких мер стала поддержка журналисткой Луганской и Донецкой народных республик, а также критика Бойко в адрес украинского президента Петра Порошенко.

Автор: Антон Соколов
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