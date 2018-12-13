Глава «России сегодня» предложил работу депортируемой украинской журналистке

Москва, 13 декабря. Глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев осудил решение о депортации украинской журналистки Елены Бойко и предложил ей работу.

По его словам, в сложившейся ситуации правовая формальность не должна быть выше гуманизма, поэтому российским властям следовало предоставить женщине политическое убежище.

«На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами. В этих условиях выдворять Елену Бойко, сдавая ее прямо в лапы нацикам, — беспринципно», — цитирует Киселева РИА Новости.

Ранее за Бойко также заступился депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Он подготовил запрос в прокуратуру с просьбой опротестовать решение суда.

В четверг стало известно о том, что Преображенский суд России принял решение депортировать женщину за нарушение миграционного законодательства.

Отметим, что на Украине против Бойко возбуждено уголовное дело. Причиной для таких мер стала поддержка журналисткой Луганской и Донецкой народных республик, а также критика Бойко в адрес украинского президента Петра Порошенко.