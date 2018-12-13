Путин: В будущем Россию должны представлять яркие молодые люди

Москва, 13 декабря. В будущем Россию должны представлять яркие молодые люди, заявил в четверг, выступая на открытом уроке «Направление прорыва», президент РФ Владимир Путин.

«Россия в будущем должна быть представлена такими яркими людьми, как вы, с вашими достижениями и с успехами в той сфере деятельности, которую вы для себя выберете», — сказал он, обращаясь к участникам Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».

Путин отметил, что выбрать сферу профессиональной деятельности необходимо как можно скорее, чтобы успех был более очевидным. Как добавил глава государства, некоторые участники форума успели порадовать его. Так, Ярослав из Нижнего Новгорода рассказал президенту, что хочет быть машинистом, еще одна девочка призналась, что мечтает о карьере геолога.

Ранее президент России Владимир Путин призвал молодежь грамотно выбирать будущую профессию. Он отметил, что знания молодых людей должны помогать стране удерживать лидирующие позиции и получать новые компетенции.