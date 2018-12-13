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Число жертв теракта в Страсбурге увеличилось до трех человек

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Число жертв теракта в Страсбурге увеличилось до трех человек

Страсбург, 13 декабря. Число погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до трех человек. Об этом говорится в заявлении префектуры полиции региона Гранд-Эст на северо-востоке Франции.

В заявлении отмечается, что один из пострадавших скончался минувшим утром в больнице. Кроме того, в госпитале остаются пятеро пострадавших, получивших тяжелые ранения.

Напомним, 11 декабря выходец из Алжира Шариф Шекат открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки на площади Клебер в Страсбурге. Нападавший вступил в перестрелку с полицией и был ранен, однако ему удалось скрыться с места преступления. В результате атаки погибли два человека, еще 14 получили ранения. По данным французских СМИ, нападавший связан с радикальными исламистами. В настоящее время поисками преступника занимаются 720 сотрудников полиции.

Автор: Артем Никулин
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