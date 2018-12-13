Хельсинки 2.0: Австрия готова предоставить площадку для встречи Путина и Трампа

Вена, 13 декабря. Австрия готова предоставить площадку для встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом заявила спецпредставитель МИД Австрии по вопросам России Маргот Клестиль-Леффлер.

Дипломат подчеркнула, что у Австрии есть большой опыт в проведении подобных встреч, мы бы могли предоставить площадку для российско-американского саммита, если стороны договорятся его провести, пишет РИА Новости.

Напомним, впервые саммит лидеров России и США прошел 16 июля 2018 года в Хельсинки.