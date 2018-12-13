Путин предложил МЧС проект томского школьника для борьбы с последствиями паводков

Ярославль, 13 декабря. Президент России Владимир Путин предложил российскому МЧС обратить внимание на проект школьника, который вместе со своими друзьями занимается аэро- и фотосъемкой на реке в Томской области в период ледохода для предотвращения возможного подтопления населенных пунктов, которые находятся поблизости.

Глава государства подчеркнул, что школьник начал предпринимать попытки решить эту проблему, задействуя современные технологии. Путин похвалил проект учащихся, назвав его «хорошей конкретной работой». По словам президента, проект школьников нацелен на достижение практического результата, который нужен живущим недалеко от реки людям.

«Желаю ему успехов, удачи. Надеюсь, МЧС обратит внимание и будет использовать его предложение», — сказал Путин.

Российский президент отметил, что в целом сотрудники МЧС работают по этим направлениям, но на других акватория. Смыслом работы, по словам Путина, является осуществление мониторинга ситуации на реках и своевременное предоставление информации о том, где и как нужно проводить работы.