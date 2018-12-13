Путин раскрыл молодежи секрет счастливого бизнесмена

Ярославль, 13 декабря. Молодые люди должны идти в бизнес не для того, чтобы «закалачивать бабки», а чтобы оставить после себя значимый вклад, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».

Президент обратил внимание, что в России по настоящее время сохранился штамп о том, что бизнес — это в первую очередь жульничество. Он отметил, что такое представление о предпринимательстве было у советского народа, который был убежден, что все бизнесмены наживаются за счет обмана.

«Конечно, очень важно, чтобы этот штамп, вредный, безусловно, для сегодняшнего дня и для будущего страны, не просто трансформировался, — подчеркнул российский лидер, — а был заменен совершенно другими понятиями и другим смыслом предпринимательской деятельности».

Путин указал, что молодым людям, которые решили заняться бизнесом, необходимо ставить перед собой более масштабную цель, чем просто заработок. В этом президент видит секрет счастливого бизнесмена, который он и раскрыл для молодежи.