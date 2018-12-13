Трехлетний ребенок скончался в стиральной машине на Ямале

Салехард, 13 декабря. Трехлетний ребенок трагически погиб от асфиксии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), забравшись ночью в барабан стиральной машины. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета РФ.

Согласно информации ведомства, в ночь на четверг в дежурную часть города Губкинский поступило сообщение о том, что в квартире местных жителей было обнаружено тело мальчика.

По предварительным данным, родители ребенка, проснувшись новью, не обнаружили сына.

«По их словам, в ходе поиска они нашли тело ребенка в барабане стиральной машины», — следует из сообщения ведомства.

Кроме того, отмечается, что причиной смерти мальчика стала асфиксия, о чем свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время следователи начали проверку, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в начале декабря похожий случай произошел на Камчатке — тело ребенка нашли в запертой стиральной машине.